العالم اليوم - عشرات القتلى في غارات جوية إسرائيلية على جباليا

انتم الان تتابعون خبر عشرات القتلى في غارات جوية إسرائيلية على جباليا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 16 ديسمبر 2023 11:23 صباحاً - قالت وسائل إعلام فلسطينية إن عشرات الفلسطينيين قتلوا في غزة، السبت، من جراء ضربات جوية إسرائيلية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن ما لايقل عن 14 شخصا قتلوا في ضربات جوية أصابت منزلين في شارع غزة القديم في جباليا، وأن عشرات آخرين قتلوا من جراء غارة أصابت منزلا آخر في جباليا.

وأفادت الوكالة أيضا أن عددا كبيرا من المدنيين محاصرون تحت الأنقاض.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته استهدفت مبنى في جباليا بعد تعرض قواته لإطلاق نار، وتم التعرف على عدد من مسلحي حماس على سطحه.

ولم يتضح ما إذا كان المبنى المشار إليه هو أحد المباني التي أفادت "وفا" بتعرضها للقصف.

وقال الجيش إن قواته قتلت مسلحين تحصنوا في مدرستين بمدينة غزة، وداهمت شققا سكنية مليئة بالأسلحة في خانيونس، واكتشفت ما وصفها "بنية تحتية تحت الأرض تستخدمها حماس".