نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محلل سياسي فلسطيني يتحدث في حوار خاص لـ "دوت الخليج" عن التحول المفاجئ لموقف الرئيس الأمريكي تجاه إسرائيل وحربها على غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ◄إسرائيل بدأت تفقد دعم المجتمع الدولي بقصفها العشوائي لغزة

◄تصريحات بايدن تؤكد خوفه من تعرض المصالح الأمريكية في المنطقة للضرر

◄ نتنياهو يحتاج إلى تقوية وتغيير حكومته المتشددة

◄المجتمع الأمريكي يرفض سياسة بايدن تجاه الفلسطينيين

◄تصريحات بايدن جاءت بعد جلسة مجلس الأمن ومحاولة تمرير قرار وقف إطلاق النار

◄حكومة اليمين المتطرف التي تضم بن غفير وسموتريتش تثير حالة من الفوضى بالمنطقة

◄سلامة الشعب اليهودي أصبحت على المحك حرفيًا

فاجئ الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجميع بتصريحات عكس التوقعات، حيث قال إن إسرائيل بدأت تفقد دعم المجتمع الدولي بقصفها العشوائي لغزة، الذي أودى بحياة آلاف المدنيين الفلسطينيين.

وأضاف بايدن، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحتاج إلى تقوية وتغيير حكومته المتشددة، لإيجاد حل طويل الأمد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، معتبرًا أن سلامة الشعب اليهودي على المحك حرفيًا.

وتحدث الدكتور عماد عمر الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، في حوار خاص إلى بوابة دوت الخليج، عن التحول المفاجئ لموقف الرئيس الأمريكي تجاه إسرائيل وحربها على غزة.

إليكم نص الحوار:-

◄ما سبب التحول المفاجئ لموقف بايدن تجاه إسرائيل وحربها على غزة؟

التحول في تصريحات وموقف الرئيس الأمريكي جو بايدن، يؤكد خوف الأخير من تعرض المصالح الأمريكية في المنطقة للضرر وخاصة العلاقات مع الدول العربية.

◄كيف أثرت حرب غزة على أمريكا؟

الحرب الإسرائيلية على غزة، تسببت بمزيد من الإشكاليات للإدارة الأمر يكية برئاسة جو بايدن في المنطقة، وخاصة بعد التأييد والدعم الأمريكي لإسرائيل في هذه الحرب.

◄هل تقود الولايات المتحدة الأمريكية الحرب على غزة؟

ربما البعض يتصور بأن الحرب على غزة تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا تسبب بحدوث تحول في المجتمع الأمريكي الذي يرفض سياسة بايدن تجاه الفلسطينيين، وهذا ربما ينعكس بالسلب على الديمقراطيين في الانتخابات الأمريكية المقبلة.

◄لماذا جاءت تصريحات بايدن عن فقدان إسرائيل دعم المجتمع في هذا التوقيت؟

تصريحات بايدن الأخيرة بشأن فقدان إسرائيل دعم المجتمع الدولي، جاءت بعد جلسة مجلس الأمن ومحاولة تمرير قرار وقف إطلاق النار الذي حظي بموافقة عدد كبير من الدول التي ممن كانت لها علاقة جيدة مع إسرائيل.

◄كيف ستأثر حرب غزة على مصالح أمريكا وإسرائيل في المنطقة؟

التحول في الموقف الرسمي والشعبي والجماهيري وخاصة في دول أوروبا، الأمر الذي يعرض مصالح إسرائيل في المنطقة للخطر ويؤدي إلى تراجع ما أنجزته الإدارة الأمريكية خلال السنوات الماضية، وخاصة فيما يتعلق بالتطبيع مع الدول العربية وخاصة السعودية وهذا يغضب الأدارة الامريكية الحالية برئاسة جو بايدن.

◄ماذا عن حكومة اليمين المتطرف التي تضم وزراء أمثال بن غفير وسموتريتش؟

الجميع يرى في حكومة اليمين المتطرف التي تضم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أنها تثير حالة من الفوضى والتطرف في المنطقة، وربما تدخل المنطقة والإقليم في حرب تشارك فيها قوى وتحالفات مختلفة.