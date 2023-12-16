العالم اليوم - وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 16 ديسمبر 2023 12:24 مساءً - نعى الديوان الأميري الكويتي، السبت، أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية عن عمر يناهز 86 عاما.

وقال الديوان الأميري في بيان: "ببالغ الحزن والأسى، ننعى الى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه ظهر اليوم السبت". ودخل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح المستشفى في نهاية نوفمبر بسبب وعكة صحية طارئة.

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