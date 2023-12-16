رئيس الوزراء التشيكي يرحب بفتح مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا للاتحاد الأوروبي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 ديسمبر 2023 05:37 مساءً - رحب رئيس الوزراء التشيكي، بيتر فيالا، بقرار المجلس الأوروبي بفتح مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا ومولدوفا، واصفًا إياه بـ"الخطوة الكبيرة للأمام ونجاح عظيم لأوروبا والتكتل".

وقال فيالا حسبما ذكر راديو "براغ الدولي" اليوم السبت إن بدء محادثات الانضمام مع أوكرانيا كان بمثابة إشارة مهمة على أن الاتحاد الأوروبي مهتم بمستقبل كييف، لافتًا إلى أن اجتماع المجلس الأوروبي الذي عقد أول أمس الخميس كان أحد أكثر الاجتماعات صعوبة التي حضرها على الإطلاق.

وكان رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان الذي كان معارضًا بشدة بدء محادثات الانضمام مع أوكرانيا - غادر طاولة المفاوضات خلال الاجتماع، ما أدى إلى إزالة الحواجز أمام اتخاذ قرار الاتحاد الأوروبي بشأن الأمر.