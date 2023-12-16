نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام عبري: رئيس الموساد يلتقي رئيس وزراء قطر ويبحثان تجديد الاتصالات للإفراج عن الرهائن في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكر موقع "والا" العبري أن رئيس الموساد ديفيد برنياع التقى مساء السبت برئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في دولة أوروبية وناقشا إعادة تفعيل محادثات لإطلاق سراح الرهائن.

وأفادت مصادر مطلعة على الأمر في واشنطن، بأن هذه مجرد بداية أولية للمحادثات.

وقال المصدر المطلع على التفاصيل "سيكون الأمر صعبا ومعقدا ويستغرق وقتا".

وحسب الصحيفة العبرية، أشارت المصادر إلى أن رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بيل بيرنز ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، على علم بالتطورات ويساهمان في الدفع نحو تجديد المفاوضات.

وأوضح موقع "والا" أن مجلس الوزراء الحربي سيجتمع مساء السبت وسيبحث استئناف الاتصالات للإفراج عن الرهائن.

وخرجت الصفقة السابقة عن مسارها قبل أسبوعين بعد أن رفضت حماس إطلاق سراح النساء المتبقيات اللاتي تحتجزهن، وألقت حماس باللوم على إسرائيل في الانهيار، وقالت إن النساء اللواتي اقترحت إسرائيل إطلاق سراحهن كن جنديات في الجيش الإسرائيلي.

ولا تزال حماس تحتجز أكثر من 130 رهينة، وتم إطلاق سراح أكثر من 100 شخص كجزء من صفقة أوقفت القتال في غزة لمدة سبعة أيام.

وفي اليوم الحادي والسبعين من الحرب في غزة، تواصل القوات الإسرائيلية استهدافاتها في جميع أنحاء القطاع، فيما يزداد الوضع الإنساني سوءا أكثر فأكثر.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أكدت أن عدد القتلى تجاوز الـ18800 بالإضافة إلى إصابة أكثر من 51000 آخرين منذ السابع من أكتوبر الماضي.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي يوم السبت ارتفاع حصيلة قتلاه في معارك قطاع غزة إلى 450 منذ 7 أكتوبر الماضي.