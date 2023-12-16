مدمرة بريطانية تسقط ما يعتقد بأنها مسيرة هجومية فـي البحر الأحمر

لندن ـ ا.ف.ب: أعلنت المملكة المتحدة أنَّ إحدى مدمَّراتها أسقطت ليل الجمعة السبت ما يُعتقد بأنَّها «مُسيَّرة هجومية كانت تستهدف الملاحة التجارية في البحر الأحمر»، في وقت تشهد المنطقة هجمات يشنُّها جماعة أنصار الله في اليمن على خلفية العدوان على غزَّة.

وكتب وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس على منصَّة إكس «خلال الليل، أسقطت إتش إم إس دايموند ما يعتقد أنَّها طائرة مُسيَّرة هجومية كانت تستهدف الملاحة التجارية في البحر الأحمر»، مشيرًا إلى أنَّ السفينة العسكرية أطلقت صاروخًا تمكَّن من «تدمير الهدف بنجاح».

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