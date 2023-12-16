العالم اليوم - إيلون ماسك: ينبغي عدم شيطنة النفط والغاز

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 16 ديسمبر 2023 07:22 مساءً - قال الملياردير الأميركي الشهير إيلون ماسك، السبت، إن العمل على تقليل انبعاثات الكربون للحفاظ على الكوكب أمر مهم، ولكن "لا ينبغي شيطنة النفط والغاز الطبيعي على المدى المتوسط"، بحسب تعبيره.

وذكر ماسك، مؤسس شركة "تسلا" لتصنيع السيارات الكهربائية: "إنذار تغير المناخ مبالغ فيه على المدى القصير"، مضيفا أن التحرك البيئي ربما يكون قد تمادى وتسبب في أن يفقد الناس الثقة بالمستقبل.

وقال الملياردير الأمريكي إنه يعد نفسه ناشطا بيئيا. وتابع أن من المهم على المدى الطويل أن تقلص الصناعات كميات كربون التي تقدر بمليارات الأطنان والتي تحصل عليها من الأرض وتطلقها في الغلاف الجوي من خلال حرق الوقود الأحفوري.

وأردف "ينبغي لنا عدم شيطنة النفط والغاز على المدى المتوسط"، وذلك خلال حديثه في روما في تجمع للحزب اليميني الذي تنتمي إليه رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني.