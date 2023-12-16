العالم اليوم - فيديو.. "سقوط مرعب" للاعب يلغي مباراة في الدوري الإنجليزي

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 16 ديسمبر 2023 08:19 مساءً - تم إلغاء مباراة بورنموث ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت، بعد توقفها في الدقيقة 65، بعد 6 دقائق من السقوط المفاجئ لتوم لوكير، لاعب لوتون، على أرض الملعب.

وكانت النتيجة 1-1 عندما سقط لوكير على أرض الملعب دون وجود أي لاعب آخر بالقرب منه، وطالب اللاعبون وروب إدواردز مدرب لوتون على الفور دخول الطاقم الطبي.

وغادر لاعبو الفريقين أرض الملعب بعد ست دقائق.

وكتب نادي لوتون تاون، عبر حسابه على منصة "إكس"، المعروفة سابقا باسم تويتر: "هناك توقف في اللعب حيث يتلقى توم لوكير الرعاية الطبية. نحن جميعا معك يا لوكس".

وخرج لوكير من الملعب محمولا وسط تصفيق الجماهير بعد دخول اللاعبين إلى غرف تغيير الملابس.

وسقط قلب الدفاع لوكير خلال فوز لوتون في المباراة النهائية لمرحلة الترقي للدوري الإنجليزي الممتاز ضد كوفنتري سيتي على استاد ويمبلي في 27 مايو الماضي.

وأمضى اللاعب البالغ من العمر 29 عاما خمسة أيام في المستشفى وخضع لعملية جراحية لعلاج الرجفان الأذيني وهو اختلال في عمل القلب.

وعاد لوكير للتدريب مع لوتون قبل انطلاق الموسم بعد السماح له بالمشاركة.