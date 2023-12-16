العالم اليوم - مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرَين على حدود لبنان

انتم الان تتابعون خبر مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرَين على حدود لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 16 ديسمبر 2023 09:28 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أن جنديا قتل وأصيب اثنان آخران في منطقة مرغليوت على الحدود اللبنانية، فيما أكد ناطق لوكالة فرانس برس أن الضحايا سقطوا بهجوم لـ"طائرة معادية".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "السرجنت مايجور (احتياط) يحزقيل عزاريا من بتاح تكفا. سقط خلال نشاط عملياتي في منطقة مرغليوت وكان يبلغ 53 عاما عند مقتله".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف بطائرات حربية أهدافا تابعة لحزب الله تتضمن مراكز عسكرية ومنصات إطلاق صواريخ.

في المقابل، استهدف حزب الله موقعا تحصن به جنود إسرائيليون في منطقة بركة ريشا في المنطقة الوسطى من جنوبي لبنان، حسبما ذكر في بيان صادر السبت.

وتشهد المنطقة الحدودية في جنوب لبنان تصعيدا عسكريا متفاقما بين إسرائيل وحزب الله، منذ شنت حركة حماس في 7 أكتوبر هجوما مباغتا غير مسبوق داخل إسرائيل، التي تشن قصفا مدمرا وعملية برية في غزة.

وينفذ حزب الله بشكل رئيسي عمليات يومية ضد أهداف عسكرية إسرائيلية قرب الحدود، واضعا ذلك في إطار دعم قطاع غزة.

وترد إسرائيل بقصف مناطق حدودية مستهدفة ما تصفها بتحركات مقاتلي حزب الله ومنشآت تابعة له قرب الحدود.

وازدادت حدة القصف في الآونة الأخيرة وأسفرت عن دمار كبير في بعض أحياء القرى الجنوبية الحدودية.

وأسفر التصعيد في جنوب لبنان عن مقتل 133 شخصا، من بينهم 94 مقاتلا في صفوف حزب الله و17 مدنيا بينهم 3 صحفيين إضافة إلى عسكري في الجيش اللبناني، بحسب حصيلة أعدتها وكالة "فرانس برس".

وفي المقابل، أفادت السلطات الإسرائيلية بمقتل 10 أشخاص على الأقل من الجانب الإسرائيلي.