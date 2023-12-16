العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يعلن انتهاء العملية في مستشفى كمال عدوان

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 16 ديسمبر 2023 09:28 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، انتهاء العملية في مستشفى كمال عدوان، الواقع في شمال قطاع غزة.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "استكمال النشاط في مجمع مستشفى كمال عدوان، الذي تم استخدامه مجمعا حمساويا في جباليا".

وأضاف: "خلال العملية تم العثور على وسائل قتالية واعتقال حوالي 90 مخربا، الذين شارك بعضهم في الهجوم الدموي في السابع من أكتوبر".

وأشار إلى أن "القوات دمرت في المنطقة البنى التحتية الإرهابية وعثرت على العديد من الوسائل القتالية منها بنادق من طراز كلاشنكوف، وصواريخ آر بي جي، وعبوات ناسفة، وعتاد عسكري تابع لقوات النخبة في حماس ومعدات تكنولوجية ومستندات استخباراتية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية".

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن "المحققين الميدانيين التابعين للوحدة 504 استجوبوا الموظفين الذين اعترفوا بوجود وسائل قتالية تمت تخبئتها في قسم الأطفال الرضع داخل حواضن، التي كان من المفروض استخدامها لمعالجة الخدج".

والثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الجيش الإسرائيلي اقتحم مستشفى كمال عدوان، بعد حصاره واستهدافه بعدة هجمات.

وبدأ الجيش الإسرائيلي هجماته البرية على غزة أواخر أكتوبر الماضي، وتنتشر قواته حاليا شمالي وجنوبي القطاع.

ويقول الجيش إن حركة حماس تتخذ من المنشآت المدنية، ومنها المستشفيات، مقارا لها.