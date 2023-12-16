البنتاجون: المدمرة كارني الأمريكية تشتبك فوق البحر الأحمر مع 14...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 ديسمبر 2023 09:35 مساءً - أعلنت القيادة المركزية التابعة للبنتاغون الأمريكي، اليوم السبت، عن إسقاط 14 طائرة دون طيار في مياه البحر الأحمر كانت قد انطلقت من المناطق اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وأشارت "القيادة المركزية" في بيان لها بأن مدمّرة أمريكية تجوب مياه البحر الأحمر أسقطت 14 طائرة دون طيار انطلقت من الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن يوم السبت.

وقال البيان: "في ساعات الصباح الباكر من يوم 16 ديسمبر (بتوقيت صنعاء)، نجحت مدمرة الصواريخ الموجهة الأمريكية يو إس إس كارني (دي.دي.جي 64) من فئة أرلي بيرك، التي تعمل في البحر الأحمر، في الاشتباك مع 14 نظاما جويا مسيرا تم إطلاقها كموجة طائرات مسيرة من مناطق سيطرة الحوثيين باليمن".

وأضاف البيان أن الطائرات دون طيار التي تم إسقاطها كانت طائرات دون طيار هجومية، ولم تلحق أي أضرار بالسفن في البحر الأحمر.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، نفّذ سلاح الجو التابع للقوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية على "أهداف حساسة" في منطقة إيلات جنوبي إسرائيل، بدفعة كبيرة من الطائرات المسيرة.

وقال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية: "نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية على أهداف حساسة في منطقة أم الرشراش "إيلات" جنوب فلسطين المحتلة بدفعة كبيرة من الطائرات المسيرة"

وأكد المتحدث "أن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها العسكرية ضد الكيان الصهيوني حتى يتوقف عدوانه على إخواننا الصامدين في قطاع غزة".

تجدر الإشارة إلى أن القيادة المركزية الأمريكية أفادت يوم أمس الجمعة بأن طائرة مسيّرة حوثية استهدفت سفينة ترفع علم ليبيريا في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر.