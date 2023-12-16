خادم الحرمين الشريفين يوجه بإقامة صلاة الغائب على أمير الكويت الراحل

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أحمد جودة - القاهرة - وجه العاهل السعودى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بإقامة صلاة الغائب على أمير دولة الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن صلاة الغائب ستقام بعد صلاة ظهر غد الأحد بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

وفاة أمير الكويت

وتوفي أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، السبت، عن عمر 86 عامًا، وفق ما أعلن الديوان الأميري.

وقال الديوان الأميري في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي: «ببالغ الحزن والأسى، ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه ظهر اليوم السبت».