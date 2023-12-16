نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الأحمر الفلسطيني: إنشاء المستشفى القطر الميداني في رفح بـ "50 سريرا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الهلال الأحمر الفلسطيني في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، تواصل فرق الهلال الأحمر الفلسطيني العمل على إنشاء المستشفى الميداني القطري في رفح بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري والذي سيقدم خدمات الرعاية الصحية لآلاف النازحين في جنوب قاع غزة.

وأوضح الهلال الأحمر، أن المستشفى المتوقع استئناف عملياته هذا الأسبوع ستضم 50 سريرا وغرفة عمليات ووحدة للعناية المركزة. وستقوم الفرق الطبية التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بإدارة وتشغيل المستشفى.

وقالت نيبال فرسخ مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، إن أكثر من 8 آلاف شخص ما زالوا مفقودين تحت الأنقاض تقريبًا، مشيرة إلى أن هناك العديد من الأشخاص تحت الأنقاض لكن الفرق الطبية لا تستطيع حصر أعدادهم.

وتعمل فرق من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني على إنشاء المستشفى "القطري" الميداني في مدينة رفح بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر القطري.