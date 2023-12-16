نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شهداء وجرحى ضحايا الاستهداف الإسرائيلي لمنازل المواطنين في قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استهدفت القوات الإسرائيلية عبر طائراتها الحربية ومدفعيتها وزوارقها، منازل المواطنين والمستشفيات في النصيرات والشجاعية وغزة وخان يونس ورفح.

وأكدت وكالة "وفا" أن "طيران الاحتلال الحربي قصف مربعا سكنيا في محيط مسجد الدعوة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى لارتقاء وإصابة عشرات المواطنين، في ظل وجود العشرات تحت الركام دون تمكن الدفاع المدني وطواقم الإسعاف من الوصول إليهم".

وأضافت: "قصفت طائرات الاحتلال الحربية، بالتزامن مع قصف مدفعي، على حيي الشجاعية والزيتون شرق غزة".

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية "داست خيام النازحين بالجرافات العسكرية في ساحة مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، ودفنت عشرات المرضى والنازحين أحياء".

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية تستهدف أي شخص يتحرك في محيط مستشفى كمال عدوان، بعد أن دمرته بالكامل، دون التمكن من معرفة الوضع الراهن في المستشفى بسبب قطع الاتصالات في القطاع.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة: "إن الاحتلال الإسرائيلي تعمد إخراج الجرحى من مستشفى كمال عدوان إلى العراء في ظل أجواء البرد الشديد واعتدت على الكوادر الطبية، ما شكل تهديدا جديا على حياة الجرحى والمرضى، كما دمر دمر الجزء الجنوبي للمستشفى."

وأشارت إلى أن 12 طفلا ما زالوا يتواجدون في داخل الحاضنات بالمستشفى دون ماء ولا غذاء، بعد أن منع الجيش الإسرائيلي إجلاءهم، وفق شهادات الطواقم الطبية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان يوم السبت إنه استكمل عملياته في مستشفى كمال عدوان في جباليا شمال غزة واعتقل 90 شخصا.

وأضاف في البيان أنه على مدار الأيام الأخيرة عملت قوات الفرقة 162 في مجمع مستشفى كمال عدوان ومحيطه في جباليا زاعما أن حماس استخدمته كمجمع.