نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتنياهو: لن نوقف الحرب ولن نسحب قواتنا من غزة والفلسطينيين لن يحصلوا على أي سيادة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، إن جيشه يحاول استكمال عملية استعادة المحتجزين.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن نتنياهو: أخبرت واشنطن أن الفلسطينيين لن يحصلوا على أي سيادة.. ولن نوقف الحرب ولن نسحب قواتنا من غزة قبل تحقيق أهدافنا وإعادة المحتجزين".

تابع: "أنا من عرقلت قيام دولة فلسطينية".

وأشار إلى أن إسرائيل تخوض معارك ضارية في جباليا والشجاعية فقدت خلالها عددا من جنودها.

قال بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، إنه بعد هزيمة حماس ستصبح غزة منزوعة السلاح وتحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية.