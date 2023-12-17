نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لثلاث أيام.. سفارة الكويت بالقاهرة تستقبل واجب العزاء في أميرها نواف الصباح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت البعثة الدبلوماسية لدولة الكويت في مصر عن استقبال العزاء وعلي مدي ثلاثة أيام في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وذلك بمقر السفارة في القاهرة.

وقالت السفارة، في بيان صحفي، أنها أرسلت بيانا وقامت بتعميمه وزارة الخارجية المصرية وجامعة الدول العربية والمنظمات والهيئات التابعة لها وكافة المندوبيات والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية في مصر نعت فيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وأشارت السفارة في البيان إلى تعليق العمل بالسفارة والمكاتب الملحقة اعتبارا من يوم غد الأحد 17 ديسمبر وحتى يوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 القادم وأنها ستستقبل المعزين في الساعة 10 صباحا حتي الثانية ظهرًا وستقوم بفتح دفتر العزاء بالسفارة داعين المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الأمتين العربية والإسلامية والاسلامية والعالم أجمع بواسع رحمته.

ونعت جمهورية مصر العربية، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي وافته المنية اليوم السبت الموافق 16 ديسمبر 2023.

ونعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، الزعيم الفقيد، الرجل العظيم، الذي كان داعمًا لأمته العربية والإسلامية، حريصًا على شؤونها، حكيمًا في قيادته، قدم الكثير من البذل والعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية.

وأعلنت جمهورية مصر العربية الحداد على الفقيد لثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد، ونسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته، ويلهم شعب الكويت الشقيق الصبر والسلوان.

وكان الديوان الأميري الكويتي، قد أعلن في نبأ عاجل، منذ قليل، وفاة أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

من جانبه، قال وزير شؤون الديوان الأميري: «ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت».