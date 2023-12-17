نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير ألمانيا بالقاهرة: ندعم التزام مصر الدؤوب لمساعدة مصابي الحرب في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب سفير ألمانيا لدى القاهرة، فرانك هارتمان، عن التزام بلاده بتقديم الدعم الطبي لمصابي الحرب الإسرائيلية في غزة.

وقال السفير ندعم التزام مصر الدؤوب لمساعدة مصابي الحرب الإسرائيلية في غزة، عبر وصول شحنة مساعدات طبية اليوم من ألمانيا للقاهرة، وأن مساعداتنا الطارئة لا يمكن أن تكون إلا خطوة صغيرة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته السفارة الألمانية، ويعقد الآن بمطار القاهرة الدولي، لتسليم وزارة الصحة المصرية شحنة مستلزمات طبية لإيصالها إلى المصابين في غزة.

وتستضيف مصر جرحى ومصابي الحرب الإسرائيلية في غزة، وذلك بمستشفيات العريش والقاهرة، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتقديم كافة سبل الدعم الطبي اللازم لعلاج الأشقاء.