نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير ألمانيا بالقاهرة: معاناة غزة يجب أن تنتهي في أسرع وقت ممكن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال سفير ألمانيا بالقاهرة، فرانك هارتمان، إن معاناة السكان في غزة، من الحرب الإسرائيلية التي تضرب القطاع منذ ٧ أكتوبر الماضي، يجب أن تنتهي في أسرع وقت ممكن.

وأضاف السفير "هارتمان"، إن ألمانيا تعمل على المستوى الدولي جاهدة لخلق آفاق لعملية سياسية مثل شركائنا المصريين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته السفارة الألمانية، ويُعقد الآن بمطار القاهرة الدولي، لتسليم وزارة الصحة المصرية شحنة مستلزمات طبية لدعم المصابين في غزة.

وتستضيف مصر جرحى ومصابي الحرب الإسرائيلية في غزة، وذلك بمستشفيات العريش والقاهرة، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتقديم كافة سبل الدعم الطبي اللازم لعلاج الأشقاء.