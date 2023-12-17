نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير برلين بالقاهرة: ألمانيا تسعى للمساعدة في تخفيف معاناة الفلسطينيين بغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال سفير ألمانيا بالقاهرة، فرانك هارتمان، إن شحنة المساعدات الطبية التي وصلت مصر اليوم من ألمانيا، سيتم استخدامها في المستشفيات المصرية المجهزة؛ لاستقبال المدنيين الفلسطينيين المصابين من غزة.

وأضاف السفير "هارتمان" إن هذه المستلزمات الطبية ستساعد الطاقم الطبي المصري على إنقاذ الأرواح، مؤكدًا أن ألمانيا تقدم من خلال هذه المساعدات إسهامًا ملموسًا؛ من أجل تخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته السفارة الألمانية، ويُعقد الآن بمطار القاهرة الدولي، لتسليم وزارة الصحة المصرية شحنة مستلزمات طبية لدعم المصابين في غزة.

وتستضيف مصر جرحى ومصابي الحرب الإسرائيلية في غزة، وذلك بمستشفيات العريش والقاهرة، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتقديم كافة سبل الدعم الطبي اللازم لعلاج الأشقاء.