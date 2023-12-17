نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع عدد الصحفيين القتلى في غزة والمكتب الإعلامي الحكومي في القطاع ينشر قائمة بأسمائهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان يوم السبت إن عدد الصحفيين الذين قتلوا في القطاع منذ 7 أكتوبر ارتفع إلى 92 صحفيا وصحفية.

ونعى المكتب الإعلامي الصحفيين الذين ارتقوا بعد مسيرة إعلامية حافلة بالعمل والعطاء.

وأضاف في البيان: "هؤلاء الأبطال اغتالتهم يد الغدر الإسرائيلية خلال الحرب الوحشية على قطاع غزة في محاولة من الاحتلال لتغييب الرواية الفلسطينية ومحاولة لطمس الحقيقة، لكنه فشل فشلا ذريعا في كسر إرادة شعبنا الفلسطيني العظيم.

ونشر المكتب الإعلامي قائمة بأسماء الزملاء الصحفيين والإعلاميين الذين قتلوا خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة حتى مساء السبت 16 ديسمبر.

1. الصحفي/ محمد الصالحي

2. الصحفي/ إبراهيم لافي

3. الصحفي/ محمد جرغون

4. الصحفي/ أسعد شملخ

5. الصحفي/ سعيد الطويل

6. الصحفي/ هشام النواجحة

7. الصحفي/ محمد أبو رزق

8. الصحفي/ عائد النجار

9. الصحفي/ محمد أبو مطر

10. الصحفي/ رجب النقيب

11. الصحفي/ أحمد شهاب

12. الصحفي/ عبد الرحمن شهاب

13. الصحفي/ حسام مبارك

14. الصحفي/ هاني المدهون

15. الصحفي/ عصام بهار

16. الصحفي/ محمد بعلوشة

17. الصحفي/ عبد الهادي حبيب

18. الصحفي/ علي نسمان

19. الصحفي/ أنس أبو شمالة

20. الصحفي/ سميح النادي

21. الصحفي/ خليل أبو عاذرة

22. الصحفي/ محمود أبو ظريفة

23. الصحفي/ محمد علي

24. الصحفية/ إيمان العقيلي

25. الصحفي/ محمد لبد

26. الصحفي/ محمد الشوربجي

27. الصحفي/ رشدي السراج

28. الصحفي/ محمد الحسني

29. الصحفي/ سائد حلبي

30. الصحفي/ جمال الفقعاوي

31. الصحفي/ أحمد أبو مهادي

32. الصحفي/ ياسر أبو ناموس

33. الصحفية/ سلمى مخيمر

34. الصحفية/ دعاء شرف

35. الصحفية/ سلام ميمة

36. الصحفي/ ماجد كشكو

37. الصحفي/ عماد الوحيدي

38. الصحفي/ حذيفة النجار

39. الصحفي/ نظمي النديم

40. الصحفي/ مجد عرندس

41. الصحفي/ اياد مطر

42. الصحفي/ محمد البياري

43. الصحفي/ محمد أبو حطب

44. الصحفي/ زاهر الأفغاني

45. الصحفي/ مصطفى النقيب

46. الصحفي/ هيثم حرارة

47. الصحفي/ محمد الجاجة

48. الصحفي/ يحيى أبو منيع

49. الصحفي/ محمد أبو حصيرة

50. الصحفي/ محمود مطر

51. الصحفي/ أحمد القرا

52. الصحفي/ موسى البرش

53. الصحفي/ أحمد فطيمة

54. الصحفي/ يعقوب البرش

55. الصحفي/ عمرو أبو حية

56. الصحفي/ مصطفى الصواف

57. الصحفي/ عبد الحليم عوض

58. الصحفي/ ساري منصور

59. الصحفي/ حسونة إسليم

60. الصحفي/ بلال جاد الله

61. الصحفي/ علاء النمر

62. الصحفية/ آيات خضورة

63. الصحفي/ محمد الزق

64. الصحفي/ عاصم البرش

65. الصحفي/ محمد عياش

66. الصحفي/ مصطفى بكير

67. الصحفية/ أمل زهد

68. الصحفي/ مصعب عاشور

69. الصحفي/ نادر النزلي

70. الصحفي/ جمال هنية

71. الصحفي/ عبد الله درويش

72. الصحفي/ منتصر الصواف

73. الصحفي/ مروان الصواف

74. الصحفي/ أدهم حسونة

75. الصحفي/ محمد فرج الله

76. الصحفي/ حذيفة لولو

77. الصحفي/ حسان فرج الله

78. الصحفية/ شيماء الجزار

79. الصحفي/ محمود سالم

80. الصحفي/ عبد الحميد القريناوي

81. الصحفي/ حمادة اليازجي

82. الصحفي/ حسام عمار

83. الصحفية/ عُلا عطا الله

84. الصحفية/ دعاء الجبور

85. الصحفية/ نرمين قواس

86. الصحفي/ محمد أبو سمرة

87. الصحفي/ عبد الكريم عودة

88. الصحفي/ أحمد أبو عبسة

89. الصحفية/ حنان عيّاد

90. الصحفي/ سامر أبو دقة

91. الصحفي/ رامي بدير

92. الصحفي/ عاصم كمال موسى