العالم اليوم - كندا.. اتهام شاب بالتخطيط لأعمال إرهابية ضد اليهود

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 17 ديسمبر 2023 04:29 صباحاً - اتهمت الشرطة الفيدرالية الكندية السبت شابا من أوتاوا بالتخطيط للقيام بـ"أنشطة إرهابية" ضد اليهود وإعطاء تعليمات بشأن صناعة العبوات المتفجرة.

ولم تكشف الشرطة عن هوية المتهم بسبب صغر سنه، وفق ما ينص القانون الكندي، كما لم يتم نشر تفاصيل عن القضية.

وقالت الشرطة في بيان إنها ترصد "اتجاها للتطرف العنيف واستخدام الإنترنت لأنشطة إرهابية بما يثير القلق".

وذكرت صحيفة "غلوبال نيوز" أن خبراء متفجرات توجهوا إلى الموقع الذي جرت فيه عملية الاعتقال الجمعة.

وفي منشور على منصة إكس، وجّه "مركز إسرائيل والشؤون اليهودية" الذي يمثل المنظمات اليهودية في كندا الشكر إلى السلطات الكندية "لتمكنها من إحباط التهديد وعدم إصابة أحد بأذى".

وكان للحرب بين إسرائيل وحماس في غزة انعكاسات في كندا حيث تم إطلاق الرصاص على مدارس يهودية وإلقاء قنابل حارقة على مؤسسات أخرى في الأسابيع الأخيرة.