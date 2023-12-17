الاتحاد الأوروبي يدين توسع إسرائيل في بناء المستوطنات: انتهاك خطير للقانون الدولي

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أحمد جودة - القاهرة - أدان الاتحاد الأوروبي مخططات الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع المستوطنات في ظل الأحداث الحالية والجارية في قطاع غزة، والعنف المتزايد من المستوطنين ضد الفلسطينيين.

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان له، اليوم: نشتر بقلق بالغ إزاء الالتزام بتمويل إضافي لبناء المستوطنات والأنشطة ذات الصلة التي وافق عليها الكنيست في الميزانية المعدلة لعام 2023.

ويكرر الاتحاد الأوروبي معارضته لسياسة إسرائيل وأنشطتها الاستيطانية، بما في ذلك في القدس الشرقية وحولها.

وأوضح الاتحاد الأوروبي أن الموافقة على هذه الميزانية الإضافية تأتي في سياق العنف المتزايد ضد الفلسطينيين من قبل المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية المحتلة، والتي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.

وتابع: منذ هجمات حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر، زاد عنف المستوطنين بشكل كبير مع إجبار نحو 1000 فلسطيني على التخلي عن منازلهم.

وأردف: إن التوسع في المستوطنات غير القانونية والتشريد القسري للفلسطينيين يقوض الأمن في الضفة الغربية، هذا لا يجعل إسرائيل أكثر أمانا.

وأوضح الاتحاد الأوروبي أن المستوطنات تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، وعقبة رئيسية أمام حل الدولتين، وتهديدا للاستقرار الإقليمي.