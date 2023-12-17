العالم اليوم - فيديو.. إسرائيل تهاجم بنية تحتية لحزب الله في لبنان

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. إسرائيل تهاجم بنية تحتية لحزب الله في لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 17 ديسمبر 2023 12:24 مساءً - هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي، الأحد، بنية تحتية لحزب الله، ورد الأخير باستهداف منطقة عرامشا.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي: "هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي بنية تحتية لحزب الله في الأراضي اللبنانية".

وأضاف: "إلى ذلك، رصد قبل قليل عدد من عمليات الإطلاق من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة عرامشا".

وتابع: "قوات الجيش الإسرائيلي تهاجم مصادر النيران بالمدفعية، كما تم رصد عدد من عمليات الإطلاق من الأراضي اللبنانية، ولم تعبر الأراضي الإسرائيلية".

وتشهد المنطقة الحدودية في جنوب لبنان تصعيدا عسكريا متفاقما بين إسرائيل وحزب الله، منذ أن شنت حركة حماس في السابع من أكتوبر هجوما مباغتا غير مسبوق داخل إسرائيل، التي تشن قصفا مدمرا وعملية برية في غزة.

وينفذ حزب الله بشكل رئيسي عمليات يومية ضد أهداف عسكرية إسرائيلية قرب الحدود، واضعا ذلك في إطار دعم قطاع غزة.

وترد إسرائيل بقصف مناطق حدودية مستهدفة ما تصفها بتحركات مقاتلي حزب الله ومنشآت تابعة له قرب الحدود.

وازدادت حدة القصف في الآونة الأخيرة وأسفرت عن دمار كبير في بعض أحياء القرى الجنوبية الحدودية.

وأسفر التصعيد في جنوب لبنان عن مقتل 133 شخصا، من بينهم 94 مقاتلا في صفوف حزب الله و17 مدنيا بينهم 3 صحفيين إضافة إلى عسكري في الجيش اللبناني، بحسب حصيلة أعدتها وكالة "فرانس برس".

وفي المقابل، أفادت السلطات الإسرائيلية بمقتل 10 أشخاص على الأقل من الجانب الإسرائيلي.