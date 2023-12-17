العالم اليوم - إنتاج الصين من الفحم والنفط والغاز الطبيعي يرتفع في نوفمبر

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 17 ديسمبر 2023 12:24 مساءً - حافظ إنتاج الفحم والنفط الخام والغاز الطبيعي في الصين على توسع مطرد خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، وفقًا لوكالة "شينخوا" الصينية، أن المناجم في البلاد أنتجت 4.24 مليار طن من الفحم خلال الفترة ما بين يناير ونوفمبر الماضيين، بزيادة قدرها 2.9 بالمئة على أساس سنوي.

وذكرت أن إنتاج النفط الخام ارتفع بنسبة 1.8 بالمئة على أساس سنوي خلال الفترة المذكورة، ليصل إلى 191.25 مليون طن، بينما زادت واردات النفط الخام بنسبة 12.1 بالمئة لتبلغ 515.65 مليون طن.

وأوضحت البيانات أن إنتاج الصين من الغاز الطبيعي ارتفع بنسبة 6 بالمئة خلال هذه الفترة، ليصل إلى 209.6 مليار متر مكعب، بينما توسعت واردات الغاز الطبيعي بنسبة 8.5 في المئة لتبلغ 107.4 مليون متر مكعب.