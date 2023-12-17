وزيرة الخارجية الفرنسية: نعمل على إطلاق سراح جميع المحتجزين بغزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 ديسمبر 2023 12:31 مساءً - قالت كاترين كولونا وزيرة الخارجية الفرنسية، اليوم الأحد، إنه يتم العمل على إطلاق سراح جميع المحتجزين في قطاع غزة، وأنهم يبذلون كل جهد للبحث عن المفقودين في القطاع، فيما شددت على أنه يجب التوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني في القطاع.

وأضافت "كولونا"، في مؤتمر صحفي مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، أثناء زيارتها تل أبيب، أن إسرائيل تعيش مأساة كبيرة منذ 7 أكتوبر.

وأشارت إلى أن 41 فرنسيًا قتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر، و3 من رعايا بلادها لا يزالون محتجزين في غزة.

وشددت على أن ما يحدث في غزة مقلق جدًا لفرنسا، في ظل مقتل عدد كبير من المدنيين، وأنه يجب التوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني في القطاع، فيما أكدت دعم بلادها لإسرائيل في الدفاع عن نفسها، بما يتماشى مع القانون الدولي.

ووصلت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، اليوم، إلى إسرائيل، حيث دعت إلى هدنة "فورية ودائمة" في قطاع غزة، ومن المقرر أن تلتقي عائلات الرهائن الفرنسيين، ومن المقرر أيضًا أن تتجه "كولونا" إلى الضفة الغربية المحتلة لإجراء محادثات مع نظيرها الفلسطيني رياض المالكي.