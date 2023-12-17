لابيد: لا يمكن لنتنياهو أن يستمر في منصبه.. ومن الممكن إجراء انتخابات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 ديسمبر 2023 12:31 مساءً - من جديد، وجّه زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، انتقاده لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مطالبا بإبعاده عن المشهد.

وقال لابيد «لا يمكن لنتنياهو أن يستمر في منصب رئيس الوزراء.. ومن الممكن إجراء انتخابات أثناء الحرب».

وأضاف خلال مقابلة مع «يديعوت آحرونوت» أنه أوضح لنتنياهو أن المعارضة ستقدم الدعم لصفقة تبادل المحتجزين والأسرى، حتى مقابل «الثمن المؤلم» وفقا لوصفه.

وحول الصفقة المحتملة، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية «يجب وضع مخطط جديد على الطاولة، لأنه بمجرد وجود ورقة على الطاولة، فإنه يؤدي إلى تحرك، حتى لو لا يتم قبوله».

وقبل أيام، اكد لابيد أن رئيس الحكومة الإسرائيلية فقد ثقة النظام السياسي والأمني والاقتصادي، وغالبية الشعب والعالم أيضًا.

وقال لابيد، خلال اجتماع لحزبه الاثنين الماضي: «لقد مر شهران على الحرب، ولا تزال دولة إسرائيل ليس لديها خطة سياسية لليوم التالي، ولا يوجد عمل سياسي منظم لفترة الحرب، ولا يوجد نظام دعاية موحد، ولا توجد خطة اقتصادية تعالج الأضرار التي لحقت بالاقتصاد. لا يوجد من يعتني بجنود الاحتياط.. أي أنه لا توجد حكومة».

وتابع: «لقد اتحد شعب إسرائيل ضد حماس وضد حزب الله، لقد عاد النظام الأمني ​​إلى رشده بعد صدمة 7 أكتوبر/ تشرين الأول، ولكن الحكومة الإسرائيلية ليست حاضرة في هذا الحدث»، وفقًا لتصريحاته التي نقلها موقع «سروجيم».