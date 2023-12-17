العالم اليوم - كوهين: وقف إطلاق النار بغزة "هدية لحماس".. ولفرنسا دور هام

انتم الان تتابعون خبر كوهين: وقف إطلاق النار بغزة "هدية لحماس".. ولفرنسا دور هام من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 17 ديسمبر 2023 01:22 مساءً - رأى وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الأحد، أن بإمكان فرنسا أداء "دور هام" لمنع اندلاع حرب في لبنان، في ظل القصف اليومي المتبادل عبر الحدود بين الدولة العبرية وحزب الله، منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة.

وقال كوهين: "بإمكان فرنسا أداء دور إيجابي وهام لمنع حرب في لبنان"، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في تل أبيب مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا، التي من المقرر أن تزور بيروت الإثنين.

وشدد على أن "ليس لدى (إسرائيل) أي نية لفتح جبهة أخرى على حدودنا الشمالية، لكننا سنقوم بكل ما يلزم لحماية مواطنينا".

ولفت كوهين الى أن أكثر من 50 ألف إسرائيلي نزحوا من الحدود الشمالية مع لبنان، مضيفا: "علينا ضمان أمنهم ليتمكنوا من العودة إلى منازلهم".

ورأى كوهين أن "الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي إجبار حزب الله على الانسحاب شمال نهر الليطاني" موضحا "هناك طريقتان للقيام بذلك: إما بالدبلوماسية وإما بالقوة".

كما شدد كوهين على موقف الحكومة الإسرائيلية الذي يعتبر أن الدعوة إلى وقف إطلاق النار هي "خطأ" و"هدية لحماس" التي تسيطر على قطاع غزة.

وتوعدت إسرائيل بـ"القضاء" على حماس إثر هجوم 7 أكتوبر، وبدأت هجوما واسع النطاق أدى لدمار هائل في قطاع غزة.

وتسبب القصف المستمر بمقتل 18800 شخص على الأقل، نحو 70 بالمئة منهم من النساء والأطفال، وفق حكومة حماس.

من جانبها، أعربت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا عن قلق بلادها "البالغ" إزاء الوضع في قطاع غزة، مطالبة بـ"هدنة جديدة فورية ومستدامة" في الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقالت كولونا: "قتل كثير من المدنيين"، مشددة على عدم وجوب نسيان ضحايا الهجوم الذي شنّته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية في 7 أكتوبر.