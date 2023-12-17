عاصفة تودي بحياة 13 شخصاً في الأرجنتين

عاصفة تودي بحياة 13 شخصاً في الأرجنتينلقي ما لا يقل عن 13 شخصًا مصرعهم، وأصيب آخرون في حادث انهيار سقف أحد الأندية الرياضية بمدينة باهيا بلانكا جنوب العاصمة بوينوس أيريس، وذلك جرّاء عاصفة قوية اجتاحت مناطق واسعة وسط وجنوب شرق الأرجنتين.

وأفادت تقارير إعلامية محلية، اليوم الأحد، استنادًا إلى البيانات الأولية الصادرة عن خدمات الطوارئ، بأن 13 شخصًا لقوا حتفهم نتيجة العاصفة، غير أنه لم يتم حتى الآن تحديد العدد الدقيق للوفيات، حيث تواصل فرق الوقاية المدنية عملها لإزالة الأنقاض.

وأوضحت أن العاصفة التي ضربت مدينة باهيا بلانكا خلفت أيضًا عددًا من الجرحى بعضهم يحمل إصابات خطيرة.. مشيرة إلى أن العاصفة المصحوبة بالرياح والأمطار أدت إلى سقوط الأشجار وانقطاع التيار الكهربائي عن العديد من المناطق الجنوبية للعاصمة.

وقالت البلدية على في تغريدة حسابها على موقع "إكس": إن "الوضع الذي خلفته العاصفة "كارثي"، وتم الإبلاغ عن إصابات عديدة نتيجة انهيار أسقف المباني بعضها خطير للغاية.

وأشارت إلى أن "الحدث الأكثر تعقيدًا وقع في نادي باهينسي ديل نورتي، حيث انهار السقف على رؤوس الأشخاص الذين كانوا يحضرون حدثًا رياضيًا".

وغمرت المياه العديد من الشوارع مما أدى إلى تعقيد حركة المرور على الطرقات.

وكانت الهيئة الأرجنتينية للأرصاد الجوية قد أصدرت تحذيرًا من الدرجة "البرتقالية" باحتمال حدوث عاصف.