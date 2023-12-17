غالانت: إذا رفع حزب الله التصعيد درجة واحدة إضافية سنرد بـ 5 أضعاف

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أحمد جودة - القاهرة - تتزايد التخوفات الدولية من تفجر الجبهة الشمالية لإسرائيل، مع استمرار المناوشات بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية على الحدود، قال وزير الدفاع الإسرائيلي،، اليوم الأحد، إنه إذا رفع حزب الله اللبناني التصعيد درجة واحدة إضافية سنرد بـ 5 أضعاف.

وأضاف يوآف غالانت، في حديث مع جنود الجيش الإسرائيلي في منطقة المطلة: "إذا أراد حزب الله أن يصعد مستوى واحدًا، فسنصعد خمسة.. لا نرغب في ذلك، لكننا لن نسمح بإجلاء سكان الشمال أيضًا".

بدوره، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إن حزب الله يعرض أمن لبنان والمنطقة بكاملها للخطر.

وأضاف على منصة إكس "إذا لم يتم إزالة هذا التهديد دبلوماسيا فإننا لن نتردد في القيام بعمل عسكري".

وتابع كوهين أنه بحث مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا سبل منع الحرب في شمال إسرائيل من خلال إبعاد حزب الله عن الحدود وفقا لقرار الأمم المتحدة رقم 1701.

حرب في مصلحة العالم

كما شدد كوهين على أن الحرب ضد ما وصفها "المنظمات الإرهابية" الممولة من إيران ليست في مصلحة إسرائيل فحسب بل في مصلحة العالم الغربي كله.

ويشن حزب الله هجمات صاروخية شبه يومية على إسرائيل منذ اندلاع الصراع بين حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول، بينما تقصف إسرائيل جنوب لبنان بالمدفعية وتشن غارات جوية مما أسفر عن مقتل العشرات من مقاتلي حزب الله والمدنيين.

وأسفر التصعيد في الجنوب اللبناني حتى الآن عن مقتل 129 شخصًا، بينهم 91 مقاتلًا من حزب الله و17 مدنيًا، حسب وكالة "فرانس برس".

أما على الجانب الإسرائيلي فقتل عشرة أشخاص على الأقل وفق ما أفادت السلطات الإسرائيلية.