العالم اليوم - بعد انقطاع 3 أيام.. عودة جزئية للإنترنت والاتصالات في غزة

انتم الان تتابعون خبر بعد انقطاع 3 أيام.. عودة جزئية للإنترنت والاتصالات في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 17 ديسمبر 2023 05:23 مساءً - أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، الأحد، عن عودة تدريجية للاتصالات عبر الهاتف والإنترنت في عموم قطاع غزة، بينما يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته.

وقالت الشركة في بيان: "نود الإعلان عن بدء عودة خدمات الاتصالات (الثابت والخلوي والانترنت) للعمل بشكل تدريجي في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، حيث تمكنت طواقمنا من الوصول لموقع العطل الرئيسي وإصلاحه بعد محاولات عديدة خلال الأيام الماضية".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر بعد انقطاع 3 أيام.. عودة جزئية للإنترنت والاتصالات في غزة .. في رعاية الله وحفظة