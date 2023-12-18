نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصطدام سيارة بإحدى عربات موكب بايدن.. ماذا حدث؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال شاهد من رويترز إن سيارة اصطدمت بإحدى العربات رباعية الدفع التابعة للحراسة الأمنية للرئيس الأمريكي جو بايدن في ويلمنجتون بولاية ديلاوير أمس الأحد.

وأوضح الشاهد أن بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن بخير.

وكان بايدن وزوجته قد غادرا للتو مقر حملته الانتخابية بعد تناول الطعام مع أعضاء فريقه الانتخابي.

وحاصر أفراد الأمن السيارة بعد توقفها وعاد بايدن وزوجته بسلام إلى منزلهما في ويلمنجتون.