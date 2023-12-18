العالم اليوم - معارك غزة.. مقتل 4 جنود إضافيين من الجيش الإسرائيلي

انتم الان تتابعون خبر معارك غزة.. مقتل 4 جنود إضافيين من الجيش الإسرائيلي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 ديسمبر 2023 07:22 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 من جنوده، خلال معارك يوم الأحد في قطاع غزة، وارتفاع عدد قتلاه إلى 458 قتيلا منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هغاري، أن جنديا آخر، في حالة حرجة، بعد إصابته الأحد خلال القتال.

ونفذت القوات الإسرائيلية هجمات دامية في أنحاء قطاع غزة، الأحد، استهدفت خلالها مخيما للاجئين في الشمال ومستشفى في الجنوب بالإضافة إلى مقتل فتاة كانت قد بُترت إحدى ساقيها في قصف سابق وفقا لما ذكره مسؤولون فلسطينيون وشهود.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة لرويترز إن الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة أدت إلى مقتل 90 فلسطينيا الأحد.

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الاحد، يومها الـ73، في ظل استمرار القصف والاشتباكات من شمالي القطاع إلى جنوبه، الذي يشهد للمرة الأولى منذ بدء الحرب اشتباكات، وذلك مع سقوط مئات الفلسطينيين بين قتيل وجريح من جراء نيران الجيش الإسرائيلي. وأسفرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ 73 يوما، عن مقتل نحو 19 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 52 ألف آخرين، 70% منهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية.