العالم اليوم - تقارير بريطانية عن حادث في محيط باب المندب

انتم الان تتابعون خبر تقارير بريطانية عن حادث في محيط باب المندب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 ديسمبر 2023 09:24 صباحاً - قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الاثنين، إنها تلقت تقريرا عن حادث وقع بالقرب من مضيق باب المندب على بعد 30 ميلا بحريا إلى الجنوب من ميناء المخا اليمني.

وقالت الهيئة في مذكرة إرشادية إن انفجارا محتملا وقع في المياه على بعد ميلين بحريين من إحدى السفن.

وكانت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، حذرت من أن الهجمات الحوثية في البحر الأحمر لا يمكنها أن تبقى دون رد.

وعلى الصعيد ذاته، نقل موقعُ "سيمافور" الأميركي عن مسؤولين أميركيين قولهم إن البنتاغون بدأ مناقشة إمكانية شن ضربات على أهداف عسكرية حوثية، مع الأخذ في الاعتبار المخاوف من أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى بدء حرب أوسع ضد إيران ووكلائها في المنطقة.

يأتي ذلك في وقت علقت شركات شحن بحري مرور سفنها في البحر الأحمر حتى إشعار آخر.

وهذه خطوة لم تأتي من فراغ، ذلك أن الهجمات الأخيرة التي تشنها جماعة الحوثي على تلك السفن، لم تترك لتلك الشركات أي مجال للمخاطرة أو الانتظار.

ويأتي تجنب البحر الأحمر في وقت كثف فيه الحوثيون هجماتهم قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي، إذ أطلقوا عدة صواريخ وطائرات مسيّرة أصابت عددا من السفن.

ومع ذلك، فإن إسقاط تلك القذائف لم يضمن لشركات الشحن الأمن اللازم لعبور البحر، لتعلق مسارها هناك حتى "إشعار آخر".

من جهته، كشف عنها موقع "أكسيوس" الذي نقل عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة بايدن بعثت مؤخرا رسائل إلى الحوثيين عبر عدة قنوات تحذرهم فيها من عدم وقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر.