العالم اليوم - تعطل محطات وقود في طهران.. ومجموعة إسرائيلية تتبنى

انتم الان تتابعون خبر تعطل محطات وقود في طهران.. ومجموعة إسرائيلية تتبنى من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 ديسمبر 2023 10:22 صباحاً - تعطلت الخدمات في الكثير من محطات الوقود في العاصمة الإيرانية، طهران، الاثنين، في وقت أعلنت مجموعة قراصنة إلكترونية مرتبطة بإسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن الخدمات في الكثير من محطات الوقود في طهران تعطلت، دون أن يتضح السبب بعد.

ولم يمض وقت طويل حتى أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن مجموعة قراصنة إنترنت مرتبطة بإسرائيل تبنت الهجوم في قلب إيران.

وقالت إذاعة الجيش إن المجموعة نشر أدلة على تنفيذها الهجوم.

وشملت المعلومات تفاصيل أنظمة الدفع والإدارة في محطات الوقود.

وفي أواخر 2021، تسبب هجوم إلكتروني كبير في تعطيل بيع البنزين المدعوم في إيران مما تسبب في تكدس صفوف طويلة أمام المحطات في أنحاء البلاد.