العالم اليوم - غولدمان ساكس يخفض توقعاته لسعر برنت في 2024

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 ديسمبر 2023 10:22 صباحاً - قلص بنك غولدمان ساكس توقعاته لسعر خام برنت في 2024 بعشر دولارات للبرميل إلى ما يتراوح بين 70 و90 دولارا، وأشار إلى أن الإنتاج القوي من الولايات المتحدة سيخفف من أي ارتفاع في أسعار النفط.

وقال محللوه في مذكرة تحمل تاريخ أمس الأحد "ما زلنا نتوقع تحرك الأسعار ضمن نطاق محدد وأن تكون تقلبات الأسعار متوسطة فقط في 2024. ومن المفترض أن تحد الطاقة الفائضة المرتفعة، للتعامل مع الصدمات التي تقلل الإمدادات، من التحركات الصعودية للأسعار".

ويتوقع البنك الاستثماري الآن أن يصل برنت إلى ذروة عند 85 دولارا للبرميل في يونيو 2024، وأن يبلغ في المتوسط 81 دولارا أو 80 دولارا في 2024 و2025 مقابل 92 دولارا في السابق.

وجرى تداول برنت عند نحو 77 دولارا بحلول الساعة 0526 بتوقيت غرينتش الاثنين بارتفاع نسبته 0.6 بالمئة لكنه بانخفاض بـ 20 بالمئة عن أعلى مستوياته في عدة أشهر الذي سجله في سبتمبر. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي حوالي 72 دولارا للبرميل.

وأضاف غولدمان ساكس أن استمرار الإمدادات من مصادر خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بقيادة الولايات المتحدة، يشير إلى أن العديد من الرياح الداعمة للإنتاج الأميركي من المرجح أن تستمر في عام 2024.