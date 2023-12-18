‏رويترز: تعطل الخدمات في الكثير من محطات الوقود في طهران دون ذكر الأسباب

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة ‏رويترز، اليوم الاثنين، بتعطل الخدمات في الكثير من محطات الوقود في طهران دون ذكر الأسباب.

وفي سياق آخر، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، آلاف الأطنان من القنابل المتفجرة التي أبادت مناطق كامل داخل المخيم، وأسقطت أكثر من 400 شهيد ومصاب جراء المجزرة التي ارتكبتها قوات العدو الصهيوني.

وتخوض المقاومة اشتباكات عنيفة في أكثر من نقطة، في محاولة للتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تعجز عن تحقيق الغزو البري.