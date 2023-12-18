نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرض موكب الرئيس الأمريكي جو بايدن لحادث في ولاية ديلاوير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلامية، باصطدام سيارة بإحدى العربات رباعية الدفع التابعة للحراسة الأمنية للرئيس الأمريكي جو بايدن في ويلمنجتون بولاية ديلاوير أمس الأحد.

ووفقا للوسائل الإعلامية، الرئيس بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن بخير.

وغادر بايدن وزوجته، للتو مقر حملته الانتخابية بعد تناول الطعام مع أعضاء فريقه الانتخابي.

وقد حاصر أفراد الأمن السيارة بعد توقفها وعاد بايدن وزوجته بسلام إلى منزلهما في ويلمنجتون.