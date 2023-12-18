العالم اليوم - الصحة الفلسطينية: مقتل 4 خلال مداهمة إسرائيلية لمخيم الفارعة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 ديسمبر 2023 12:24 مساءً - قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، اليوم الاثنين، إن 4 أشخاص قتلوا اليوم خلال مداهمة إسرائيلية مستمرة لمخيم الفارعة جنوب طوباس بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن أربعة مواطنين، بينهم طفلان، قتلوا اليوم الإثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي، عقب اقتحام مخيم الفارعة جنوبي طوباس.

وأفادت وزارة الصحة بمقتل الطفل راشد حبيب العايدي (17 عاما)، متأثرا بإصابته الخطيرة برصاص القوات الإسرائيلية في الصدر.

وأضافت، أن 3 مواطنين قتلوا متأثرين بإصابتهم الخطيرة برصاص الجيش الإسرائيلي في الرأس، وهم: الطفل محمد سمير محمد ملحم (17 عاما)، وحكمت سمير محمد ملحم (24 عاما)، ويزن الخطيب (20 عاما).

وكانت القوات الإسرائيلية قد اقتحمت المخيم الساعة التاسعة صباحا، ثم دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة إليه، من جهة حاجز الحمرا على عدة دفعات، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

وتأتي عملية الاقتحام هذه، بعد 10 أيام من عملية اقتحام سابقة للمخيم، أسفرت حينها عن مقتل 7 مواطنين.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أشارت في وقت سابق اليوم الاثنين إلى ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مداهماته لمدن وقرى ومخيمات الضفة إلى 505 قتلى، بينهم 111 طفلا، وذلك منذ بداية العام الجاري، في حين ارتفع عدد القتلى منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 297 قتيلا، بينهم 70 طفلا.