وزير الدفاع الأمريكي يصل إسرائيل لإجراء محادثات مع نتنياهو وجالانت

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 ديسمبر 2023 12:31 مساءً - وصل لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي، إسرائيل، اليوم الإثنين، لإجراء محادثات مع بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، ويوآف جالانت، وزير الدفاع، في زيارة تشمل أيضًا قطر والبحرين.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن مسؤولي إدارة الرئيس جو بايدن يضغطون على إسرائيل لإنهاء الحرب على قطاع غزة في غضون أسابيع، والانتقال إلى مرحلة أكثر تركيزًا في حربها ضد حماس.

وقال مسؤولون أمريكيون للصحيفة إن "أوستن" سيجتمع مع بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، ويوآف جالانت، وزير الدفاع، للمناقشة بالتفصيل متى وكيف ستنفذ قوات الاحتلال الإسرائيلي مرحلة جديدة يتصور المسؤولون الأمريكيون أنها ستشمل مجموعات أصغر من قوات النخبة.

وستتحرك هذه القوات داخل وخارج المراكز السكانية في غزة، وتقوم بمهام أكثر دقة تعتمد على المعلومات الاستخبارية للعثور على قادة حماس وقتلهم، وإنقاذ المحتجزين وتدمير الأنفاق، وفقًا للمسؤولين الأمريكيين.