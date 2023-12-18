‏زلزال بقوة 5.7 يضرب المنطقة الحدودية بين كشمير والهند

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أحمد جودة - القاهرة - ضرب ‏زلزال بقوة 5.7، المنطقة الحدودية بين كشمير والهند، حسبما افادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين.

وفي سياق آخر، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، آلاف الأطنان من القنابل المتفجرة التي أبادت مناطق كامل داخل المخيم، وأسقطت أكثر من 400 شهيد ومصاب جراء المجزرة التي ارتكبتها قوات العدو الصهيوني.

وتخوض المقاومة اشتباكات عنيفة في أكثر من نقطة، في محاولة للتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تعجز عن تحقيق الغزو البري.