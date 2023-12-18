نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، أوراق اعتماد عدد من السفراء لدى جمهورية مصر العربية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السفراء الجدد هم:

• فوزية بنت عبدالله زينل.. سفيرة مملكة البحرين.

• أنة دورته ريجلسن.. سفيرة مملكة الدنمارك.

• كيم يونج هيون.. سفير جمهورية كوريا.

• جيورج بوستينجر.. سفير جمهورية النمسا.

• ثابت سوباشيتش.. سفير البوسنة والهرسك.

• باولينو فرانكو دي كارفاليو.. سفير جمهورية البرازيل.

• بيتر موليما.. سفير مملكة هولندا.

• صالح موطلو شن.. سفير جمهورية تركيا.

• أندريس رازينس.. سفير جمهورية لاتفيا.

• كيموكو دياكيتي.. سفير جمهورية السنغال.

• روزاورا ليونورا رويدا جوتييريز.. سفيرة المكسيك.

• الحسين سيدي عبدالله.. سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

• طارق على فرج الأنصاري.. سفير دولة قطر.

• أوليفيا توديريان.. سفيرة رومانيا.

• دان مونيوزا.. سفير جمهورية رواندا.

• سامينا ناز.. سفيرة جمهورية بنجلاديش الشعبية.

• ريتشارد موتايوبا ماكانزو.. سفير جمهورية تنزانيا.

• عبدالعزيز بن على الشريف.. سفير الجمهورية الجزائرية.

• خالد محفوظ بحاح.. سفير الجمهورية اليمنية.

• اولوكبيك ماريبوف.. سفير الجمهورية القرغيزية.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن الرئيس رحّب بالسفراء الجدد المُعتمدين لدى القاهرة، معربًا عن التمنيات لهم بالتوفيق في أداء مهامهم، ومؤكدًا حرص مصر على تعزيز أطر العلاقات الثنائية، واستمرار وتيرة التنسيق والتشاور القائم بين مصر ودولهم حول مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.