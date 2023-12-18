نائب وزير الخارجية الروسي: اتفاقية التجارة الحرة مع مصر تمر بمرحلة متقدمة

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أحمد جودة - القاهرة - عُقدت بمكتبة مصر العامة المائدة المستديرة بعنوان "مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي... آفاق التعاون" التي نظمتها السفارة الروسية بالقاهرة ومركز الحوار للدراسات الإستراتيجية والإعلامية في إطار الرئاسة الروسية في هذا الاتحاد في عام 2023.

وحضر الحدث خبراء اقتصاديون مصريون بارزون وعلماء سياسة وصحفيون ودبلوماسيون ورجال الاعمال.

وأدلى نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين بالتصريحات الترحيبية، عبر الفيديو كونفرانس، مشيرا إلى الطبيعة الوثيقة التقليدية للتفاعل بين موسكو والقاهرة، بما في ذلك في إطار التعاون بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومصر.

وأشار إلى أن عملية التفاوض لإعداد اتفاقية التجارة الحرة بين الكتلة الاقتصادية الأوراسية ومصر تمر حاليا بمرحلة متقدمة، مما سيسهم في زيادة نمو حجم التجارة المتبادلة.