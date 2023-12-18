العالم اليوم - السعودية تشتري 1.3 مليون طن من القمح في مناقصة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 ديسمبر 2023 01:26 مساءً - قالت الهيئة العامة للأمن الغذائي في السعودية، الاثنين، إن المملكة اشترت حوالي 1.3 مليون طن من القمح في مناقصة.

وأضافت الهيئة أنه من المتوقع أن تصل شحنات القمح إلى المملكة بين فبراير ومايو 2024.

وكانت المناقصة تسعى للحصول على قمح صلد يحتوي على نسبة بروتين 12.5 بالمئة ​​وأُغلقت الجمعة.

وقال أحمد الفارس، محافظ الهيئة، في بيان، إنه تم تقديم خيارات المصدر في المناقصة وتشمل الاتحاد الأوروبي ومنطقة البحر الأسود وأميركا الشمالية وأميركا الجنوبية وأستراليا وللبائع حرية اختيار المصدر المفضل.

وأوضحت الهيئة أن الشحنات ستوزع على موانئ المملكة بواقع 9 بواخر لميناء جدة الإسلامي و7 بواخر لميناء ينبع التجاري و5 بواخر لميناء الملك عبد العزيز بالدمام وباخرة واحدة لميناء جازان.

واشترت السعودية 624 ألف طن من القمح في آخر مناقصة أُعلنت في يونيو.

ويعتقد التجار أن السعودية تستورد القمح من استثماراتها الزراعية في الخارج.

وتم تغيير اسم الهيئة من المؤسسة العامة للحبوب إلى الهيئة العامة للأمن الغذائي في يناير.