اعتقالات واقتحامات مستمرة في الضفة

اعتقالات واقتحامات مستمرة في الضفةشنت قوات العدو الصهيوني فجر وصباح الاثنين، حملة دهم واقتحامات في مناطق متفرقة بمحافظات الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها عدد من المواطنين الفلسطينيين بينهم ثلاثة سيدات.

وذكرت وكالة صفا الفلسطينية ان قوات العدو اقتحمت ضاحية شويكة بمدينة طولكرم واعتقلت شقيقة القيادي في حماس إياد ناصر وابنته للضغط عليه لتسليم نفسه.

كما اعتقل العدو الشابة نفيسة راشد الزربا بعد اقتخام مدينة أريحا.

واعتقل العدو الناشط منذر عميرة خلال مداهمة منزلة بمخيم عايدة شمال بيت لحم.

وداهمت قوات العدو عدد من البلدات بمحافظة رام الله، حيث اقتحم العدو قرية عبوين شمال المدينة وداهمت منازل واعتقلت عددا من المواطنين وحققت معهم وأخلت سبيلهم باستثناء شابين.

واقتحم العدو بلدة بيت لقيا جنوب غرب رام الله واعتقل الشاب يوسف بدر، إلى جانب مصادرة عددا من المركبات، إلى جانب اقتحام قرية بدرس غربا تخللها اندلاع مواجهات وإطلاق الاحتلال للرصاص الحي، فيما ألقى الشبان المفرقعات صوب الجنود

وفي مخيم الأمعري وسط رام الله اعتقل العدو مواطن بعد مداهمة عدد من المنازل.

وشهدت بلدة عقابا بمحافظة طوباس شمال الضفة اقتحاما، حيث جرى اعتقال شابين خلال مداهمة منازلهم.

وفي نابلس اندلعت اشتباكات ومواجهات مع قوات العدو، نتج عنها إصابة شاب بجروح خطيرة بميدان الشهداء، كما داهم الاحتلال مكتبة الاتحاد في شارع فلسطين ومكتبها في شارع حرم جامعة النجاح القديم وتفتيشها، واقتحام منزل محمد كعبي في شارع الحسبة شرق المدينة وتحطيم محتوياته.