العالم اليوم - تعرف على تشكيلة الأهلي المصري في نصف نهائي كأس العالم

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 ديسمبر 2023 02:27 مساءً - يترقب "المستديرة" المواجهة المصرية البرازيلية، يوم الاثنين، عندما يواجهة النادي الاهلي نظيرة نادي فلومينينسي ضمن إطار منافسات الدور النصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي تقام بالسعودية،

ويسعى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي المصري إلى حسم بطاقة التأهل للدور القادم من كأس العالم للأندية، استقر كولر على التشكيل الذي سيخوض به نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023. ومن المتوقع أن يكون تشكيل على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني. الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل "كوكا". الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود عبدالمنعم "كهربا". تشكيلة فلومينينسي: حراسة المرمى: فابيو ديفسون لوبيز. خط الدفاع: صاموييل إكزافير، فيليبي ميلو، نينو ومارسيلو دا سيلفا. خط الوسط: أندريه تريندادي، ماتيوس مارتينيلي وجون أرياس. الهجوم: ماركوس دا سيلفا كينو، باولو هينريكي جانسو وجيرمان كانو.

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