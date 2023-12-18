العالم اليوم - رغم الحرب.. اقتصاد أوكرانيا ينمو بأكثر من 5% في 2023

انتم الان تتابعون خبر رغم الحرب.. اقتصاد أوكرانيا ينمو بأكثر من 5% في 2023 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 ديسمبر 2023 02:27 مساءً - قالت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية، يوليا سفيريدنكو، الاثنين، إن من المرجح أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا بأكثر من خمسة بالمئة في الأشهر الأحد عشر الأولى‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬من عام 2023 بعد انخفاض بنسبة 28.9 بالمئة في نفس الفترة من العام الماضي.

وأضافت أن الحكومة تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6 بالمئة العام المقبل و6.8 بالمئة في عام 2025 و6.6 بالمئة في عام 2026.

ولم تنشر هيئة الإحصاء الحكومية بعد أرقام الناتج المحلي الإجمالي لنفس الفترة من عام 2023.

وقالت سفيريدينكو التي تشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس "رغم الحرب، يواصل الاقتصاد الأوكراني التعافي. نتوقع استمرار هذا التوجه الإيجابي في العام المقبل".

وأضافت أن قطاع الخدمات بما في ذلك الإدارة العامة والدفاع، كان المساهم الرئيسي في الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا وأن قطاع التصنيع كان المساهم الثاني الأكبر في إشارة إلى أن الصناعة تتعافى بنشاط على الرغم من الدمار الذي خلفته الحرب.

وتضرر اقتصاد أوكرانيا بشدة جراء الحرب التي تدور منذ فبراير 2022، إذ فر الملايين من السكان وتعرضت المدن والبلدات للدمار والقصف، وتعطلت طرق الخدمات اللوجستية والإمداد وتضرر قطاعا البنية التحتية والطاقة.

وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 29.1 بالمئة في عام 2022، في أكبر انخفاض سنوي له منذ استقلال أوكرانيا منذ عام 1991.

وتكيفت الشركات الأوكرانية مع واقع الحرب بشكل أفضل مما كان متوقعا، وعاد الاقتصاد إلى النمو هذا العام.

وذكرت خدمات الإحصاءات أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 9.3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام.