إيطاليا تنتقد الاحتلال بعد مقتل امرأتين في كنيسة بغزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 ديسمبر 2023 03:31 مساءً - انتقد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بشأن إطلاق نار وقتل امرأتين في مجمع مسيحي بقطاع غزة قائلا إن مثل هذه الأفعال لن تساعد إسرائيل في حربها لهزيمة حماس.

وقال تاياني «أطلق قناص (إسرائيلي) النار على امرأتين داخل كنيسة. هذا لا علاقة له بالقتال ضد حماس لأن الإرهابيين لا يختبئون بالتأكيد في الكنائس المسيحية»، في انتقاد نادر لإسرائيل من إيطاليا.

وقالت البطريركية اللاتينية في القدس، السلطة الكاثوليكية في الأراضي المقدسة، مطلع هذا الأسبوع إن المرأتين، وهما ناهدة خليل أنطون وابنتها سمر، قُتلتا بالرصاص في مجمع رعية العائلة المقدسة في غزة.

وقال بيان البطريركية إن سبعة أشخاص آخرين أصيبوا بالرصاص أثناء محاولتهم حماية آخرين.

وندد البابا فرنسيس أمس الأحد بالهجوم المزعوم وأشار إلى أن إسرائيل تستخدم أساليب الإرهاب في قطاع غزة .

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أمس الأحد إن الحادث لا يزال قيد المراجعة.

ويبلغ عدد سكان غزة 2.3 مليون نسمة، بينهم ما يقدر بنحو 1000 مسيحي.