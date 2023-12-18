العالم اليوم - هذه الشركة تنضم للشركات التي تعلق مرورها بالبحر الأحمر مؤقتا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 ديسمبر 2023 04:26 مساءً - قالت شركة شحن الحاويات التايوانية "إيفرغرين"، الاثنين، إنها قررت التوقف مؤقتا عن قبول البضائع الإسرائيلية بأثر فوري، وأصدرت تعليمات لسفن الحاويات التابعة لها بتعليق الملاحة عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر.

وأضافت "إيفرغرين"، أن السفن الموجودة في الخدمات الإقليمية لموانئ البحر الأحمر ستبحر إلى المياه الآمنة القريبة وتنتظر إشعارا آخر، بينما سيتم إعادة توجيه سفن الحاويات التي من المقرر أن تمر عبر البحر الأحمر حول رأس الرجاء الصالح لمواصلة رحلاتها إلى الموانئ.

وكانت شركة "بريتش بتروليوم" النفطية، قد أعلنت أنها ستوقف جميع عمليات النقل عبر البحر الأحمر مؤقتا بعد الهجمات التي شنتها قوات جماعة الحوثي في اليمن.

وأضافت الشركة في بيان "سلامة وأمن موظفينا وأولئك الذين يعملون نيابة عنا تمثل أولوية لشركة بريتش بتروليوم.

وتابع قائلة "في ضوء تدهور الوضع الأمني للشحن في البحر الأحمر قررت شركة بريتش بتروليوم تعليق جميع عمليات المرور عبر البحر الأحمر مؤقتا".

وكانت شركات شحن كبرى قد قررت أيضا تجنب المرور في البحر الأحمر مع تزايد هجمات الحوثيين على السفن التجارية.

وفيما يلي الشركات التي تفكر أو قررت إيقاف الشحن مؤقتا عبر البحر الأحمر:

(CMA CGM)

قالت مجموعة الشحن الفرنسية (سي.إم.إيه - سي.جي.إم) يوم 16 ديسمبر إنها أوقفت مؤقتا جميع شحنات الحاويات عبر البحر الأحمر في أعقاب الهجمات على السفن التجارية في المنطقة.

"هاباغ لويد"

قالت شركة شحن الحاويات الألمانية "هاباغ لويد" يوم 15 ديسمبر إنها تدرس ما إذا كانت ستوقف الإبحار عبر البحر الأحمر بعد ساعات من الإبلاغ عن تعرض إحدى سفنها لهجوم.

وأصاب مقذوف يعتقد أنه طائرة مسيرة سفينتها "الجسرة" أثناء إبحارها بالقرب من الساحل اليمني. ولم يصب أي من أفراد الطاقم.

"ميرسك"

قالت شركة إيه.بي مولر-ميرسك الدنمركية يوم 15 ديسمبر إنها ستوقف جميع شحنات الحاويات عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر وذلك في أعقاب "حادث وشيك" تعرضت له سفينتها ميرسك جبل طارق في اليوم السابق.

وقالت الشركة إن السفينة استُهدفت بصاروخ أثناء سفرها من صلالة بسلطنة عمان إلى جدة بالمملكة السعودية.

(OOCL) :أورينت أوفرسيز كونتينر لاين"

أوقفت شركة أورينت أوفرسيز كونتينر لاين قبول البضائع من وإلى إسرائيل حتى إشعار آخر بسبب مشاكل تشغيلية، حسبما ذكرت شركة الشحن المملوكة لشركة أورينتال أوفرسيز (إنترناشيونال) المحدودة ومقرها هونع كونع يوم 16 ديسمبر.