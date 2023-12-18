الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد فوزية زينل سفيرة للبحرين في القاهرة

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أحمد جودة - القاهرة - تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أوراق اعتماد السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة لمملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة، في قصر الاتحادية.

ونقلت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، تحيات الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمنياتهما له بدوام الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية دوام التقدم والازدهار.

ومن جانبه، كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، السفيرة زينل، بنقل تحياته وتقديره للملك حمد بن عيسى وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، متمنيًا لمملكة البحرين وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، وللسفيرة كل التوفيق والنجاح في مهامها الجديدة.

وأعربت السفيرة فوزينة زينل، عن اعتزازها بأن تكون سفيرة لمملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة في ظل الروابط القوية والتاريخية التي تجمع بينهما، والتي تزداد تأصلًا ورسوخًا بمر السنوات، منوهة إلى عمق العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة والتي تشهد طفرة غير مسبوقة في تاريخها من خلال التعاون الوثيق بين البلدين في المجالات كافة بفضل ما يحظى به من اهتمام ورعاية القيادة السياسية في كلا البلدين الشقيقين، وحرصهما الدائم على توطيد أواصر هذه العلاقات إلى آفاق أرحب بما يحقق الخير والنماء والتقدم لمملكة البحرين ومصر الشقيقة.