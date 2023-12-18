سفيرة أمريكا بالقاهرة: ممتنون للدور القيادي الذي تلعبه مصر خلال الأزمة الإقليمية الحالية

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أحمد جودة - القاهرة - قالت السفيرة هيرو مصطفى جارج، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر، بعد إعلان الهيئة العليا للإنتخابات نتيجة الانتخابات المصرية إن الولايات المتحدة وفريق سفارتها في القاهرة يتطلعون إلى مواصلة شراكتهم القوية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضحت، حسب بيان لسفارة الولايات المتحدة في القاهرة، أن العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر تشمل مجموعة كاملة من الأولويات المشتركة، بما في ذلك تعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين، وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتعزيز الروابط الشعبية والثقافية بين الأمريكيين والمصريين.

وتابعت السفيرة جارج: نحن ممتنون للدور القيادي الذي تلعبه مصر خلال الأزمة الإقليمية الحالية، وسنعمل بثبات مع الرئيس السيسي والحكومة المصرية لتحقيق سلام عادل ودائم وآمن.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت عن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الاثنين، بولاية رئاسية ثالثة بنسبة 89.6 بالمئة من الأصوات، حيث أكدت أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 66.8 في المئة من الأصوات.

وحصل الرئيس السيسي على عدد 39 مليون و702 ألف و451 صوتا ما يعادل 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة، في الانتخابات التي جرت على مدار ثلاثة أيام في الفترة من العاشر إلى الثاني عشر من ديسمبر.